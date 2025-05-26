МИД Ирана: следующий раунд переговоров с США по ядерной сделке пока не назначен

Global Look Press/Iranian Foreign Ministry Иран и США еще не договорились о следующем раунде переговоров по ядерному вопросу, заявил глава МИД исламской республики Аббас Аракчи в интервью журналистам после выступления перед Комитетом по национальной безопасности и внешней политике.
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