В партии Трампа недовольны планами Белого дома отказаться от командования НАТО в Европе

Видные представители Республиканской партии США «очень озабочены» сообщением о намерениях президента Дональда Трампа отказаться от командования войсками НАТО в Европе , пишет американское издание The Hill, специализирующееся на инсайдах из коридоров власти на Капитолийском холме.
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