Петиция с требованием мобилизации депутатов Рады набрала на Украине 25 тыс. голосов

Петиция с требованием начать мобилизовывать в ВСУ депутатов и чиновников набрала на Украине необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов, теперь петицию должен рассмотреть Зеленский и дать официальный ответ Данная петиция появилась на сайте президента Украины всего несколько дней назад и быстро стала набирать голоса, об этом ранее сообщали украинские и российские СМИ.