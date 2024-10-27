Компенсацию проезда к месту отдыха получили более 22 тысяч пенсионеров Поморья и НАО

С начала года этой услугой воспользовались уже 22 852 человекаС начала года этой услугой воспользовались уже 22 852 человекаНапомним, что неработающие пенсионеры Архангельской области и НАО могут получить в региональном отделении Социального фонда компенсацию проезда по России к месту отдыха и обратно.