Компенсацию проезда к месту отдыха получили более 22 тысяч пенсионеров Поморья и НАО

С начала года этой услугой воспользовались уже 22 852 человекаС начала года этой услугой воспользовались уже 22 852 человекаНапомним, что неработающие пенсионеры Архангельской области и НАО могут получить в региональном отделении Социального фонда компенсацию проезда по России к месту отдыха и обратно.
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