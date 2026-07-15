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МОСИНФОРМ

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Столичные спортсмены выиграли медали открытого чемпионата Республики Беларусь

Столичные спортсмены выиграли медали открытого чемпионата Республики Беларусь

Воспитанники спортивно-адаптивной школы «Юность Москвы» равных возможностей завоевали шесть медалей на открытом чемпионате Республики Беларусь по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, который прошел в Минске.

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