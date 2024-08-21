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Медведев: атака на Курскую область избавила Россию от переговорного капкана

Медведев: атака на Курскую область избавила Россию от переговорного капкана

Заместитель председателя Совета безопасности предостерегает от ненужных переговоров о мире.Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что вследствие атаки киевского режима на Курскую область Россия избежала одной опасности - попадания в "переговорный капкан".

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