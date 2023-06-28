В Ростове-на-Дону управление Росгвардии получит тяжёлое вооружение и танки

Бойцы Росгвардии, выступившие против мятежников, были уверены в своей победе.Глава Росгвардии Виктор Золотов накануне рассказал о роли, сыгранной бойцами силового ведомства в событиях, прошедших 24 июня этого года в России и Ростове-на-Дону.