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В Ростове-на-Дону управление Росгвардии получит тяжёлое вооружение и танки

В Ростове-на-Дону управление Росгвардии получит тяжёлое вооружение и танки

Бойцы Росгвардии, выступившие против мятежников, были уверены в своей победе.Глава Росгвардии Виктор Золотов накануне рассказал о роли, сыгранной бойцами силового ведомства в событиях, прошедших 24 июня этого года в России и Ростове-на-Дону.

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