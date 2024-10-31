КНДР выпустила баллистическую ракету в сторону Японского моря: главное за сутки

МОСКВА, 31 октября, ФедералПресс. КНДР произвела пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря, Киев готовит новый план для презентации на возможной второй конференции по урегулированию на Украине, а министр обороны США Ллойд Остин заявил, что участие КНДР в СВО может привести к последствиям.