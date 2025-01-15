Александр Беглов обратился к петербуржцам по случаю 230-летия со дня рождения Александра Грибоедова

В эти дни в Петербурге проходят памятные мероприятия, посвященные писателю Губернатор Петербурга Александр Беглов обратился к петербуржцам по случаю 230-летия со дня рождения Александра Сергеевича Грибоедова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии