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Царьград

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"Теракты СБУ в России продолжатся": Раскрыта агентура MI-6 в Челябинске. Ужасная находка найдена в местах сборки БПЛА, атаковавшие аэродромы

"Теракты СБУ в России продолжатся": Раскрыта агентура MI-6 в Челябинске. Ужасная находка найдена в местах сборки БПЛА, атаковавшие аэродромы

После серии украинских терактов 1 мая с помощью FPV-дронов, правоохранителньые органы начали тщательную проверку результатов OSINT-расследований о местонахождении склада, где проходила сборка БПЛА, атаковавших стратегические аэродромы.

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Комментарии
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Амара Карпова
Все под носом...😱и казахи туда же💩твари💩💩💩
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1 д.
АТ
Александр Ткаченко
Б.ля.ди верните КГБ!!! И засунте это ФСБ в жо.пу реформатору.
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1 д.
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