Верховный суд: родители обязаны оплачивать коммунальные услуги за детей

Родители обязаны оплачивать коммунальные услуги за детей до их 18-летия, даже если не живут вместе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на определение судебной коллегии Верховного суда РФ по гражданским делам.
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