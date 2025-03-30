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Верховный суд: родители обязаны оплачивать коммунальные услуги за детей

Верховный суд: родители обязаны оплачивать коммунальные услуги за детей

Родители обязаны оплачивать коммунальные услуги за детей до их 18-летия, даже если не живут вместе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на определение судебной коллегии Верховного суда РФ по гражданским делам.

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