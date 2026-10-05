Украинская власть приняла ряд антиконституционных решений, в том числе, регулярно продляя военное положение, что аукнется через несколько лет и окончательно превратит страну в полного банкрота.
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