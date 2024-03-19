В МИД Турции допустили окончание конфликта на Украине в 2025 году

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что в его стране 2025 год видят годом надежды на мирное урегулирование на Украине, подчеркнув, что основы для решения проблемы в 2024 году нет, сказал министр 18 марта в интервью CNN Turk.
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