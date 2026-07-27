Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов» заявил о том, что нынешний кризис в стране оказался идеальным для российского общества.
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