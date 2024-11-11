Приятный плюс, но слишком многого ждать не стоит: Эксперты оценили улучшения в играх с PlayStation 4 на PlayStation 5 ProЗаглядывая вперед, специалисты выражают надежду, что Sony продолжит улучшать Enhanced Image Quality и предложит ее доработанный вариант в PS6, который будет показывать более впечатляющий и качественный результат прямо из коробки.