Российская армия нанесла серию точных ударов по тылам ВСУ. Почему стало получаться?

Российская армия значительно улучшила точность ударов по тыловым целям ВСУ. Поражаются склады с ГСМ, военной техникой и боеприпасами, места расположения личного состава и наемников, а также аэродромы и другие объекты, которые находятся за десятки километров от линии фронта.
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