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Российская армия нанесла серию точных ударов по тылам ВСУ. Почему стало получаться?

Российская армия нанесла серию точных ударов по тылам ВСУ. Почему стало получаться?

Российская армия значительно улучшила точность ударов по тыловым целям ВСУ. Поражаются склады с ГСМ, военной техникой и боеприпасами, места расположения личного состава и наемников, а также аэродромы и другие объекты, которые находятся за десятки километров от линии фронта.

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