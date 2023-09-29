Российская армия нанесла серию точных ударов по тылам ВСУ. Почему стало получаться?

Российская армия значительно улучшила точность ударов по тыловым целям ВСУ. Поражаются склады с ГСМ, военной техникой и боеприпасами, места расположения личного состава и наемников, а также аэродромы и другие объекты, которые находятся за десятки километров от линии фронта.