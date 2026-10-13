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ИА Регнум

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Вассерман предрек, как будут освобождать Одессу: «Кого-то успеют повесить до входа войск»

Вассерман предрек, как будут освобождать Одессу: «Кого-то успеют повесить до входа войск»

Российским войскам не придется штурмовать Одессу, но для кого-то приближение русских закончится повешением, уверен экс-депутат Госдумы, публицист и одессит Анатолий Вассерман.

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