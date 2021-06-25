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Обязательная вакцинация как инструмент

Обязательная вакцинация как инструмент

В пропаганде прививок «что-то сломалось». Пока в России некто Дмитрий Песков, взявший на себя роль говорить от имени президента, лютует, вовсю топит за концлагерные меры Собянина и прочей «партии коронавируса» по принуждению к прививкам (в частности, сегодня этот «любитель нести пургу» заявил, что добровольность вакцинации обеспечивается тем, что не желающие ставить над собой эксперименты могут поискать другую работу ), в 5 из 10 стран — лидеров по проценту вакцинированных наблюдается рост заболевших коронавирусом.

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Анна Эржибова
Нет нет и ещё раз нет,сами создали бизнес своим друзьям родственникам пусть сами колются своим кхм они вложили до кхм денег надо же их отмыть а то прогорят миллиарды потеряют.....а то что повторно и зразу после укола заболевают всем почти известно
Владимир Eвтушенко
.а то что повторно и зразу после укола заболевают всем почти известно" Не стыдно ОБС повторять? Никто не заболевает сразу после вакцинации.И не надо сюда приплетать олигархов. Не вложил бы бюджет деньги в вакцину, олигархи бы увели их за рубеж.
Владимир Eвтушенко
Статейка лживая от начала до конца. В новой волне ковида заразилось всего 0,5% вакцинированных в РФ.
Antanas
Статистика вакцинации стран.Прекрасно.Конце года посмотрим количество смертей в этих странах.Хотя СМИ все сфальшивит.Ни кому нельзя доверять.

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