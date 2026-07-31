Россия будет поставлять в Киргизию по 100 тыс. т ГСМ ежемесячно

Россия и Киргизия накануне подписали соглашение о поставках горюче-смазочных материалов, сообщил 31 июля 2026 года, в пятницу, первый заместитель председателя киргизского кабинета министров Данияр Амангельдиев.
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