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Western Union совместно с Rain запускает карту Visa с поддержкой USDPT

Western Union совместно с Rain запускает карту Visa с поддержкой USDPT

4 августа Western Union и компания в области стейблкоин-платежей Rain запустили карту Stablecard, предоставляющую клиентам в 37 странах возможность получать, хранить и тратить стейблкоин USDPT от Western Union.

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