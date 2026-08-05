Western Union совместно с Rain запускает карту Visa с поддержкой USDPT

4 августа Western Union и компания в области стейблкоин-платежей Rain запустили карту Stablecard, предоставляющую клиентам в 37 странах возможность получать, хранить и тратить стейблкоин USDPT от Western Union.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии