МАРЬИНА РОЩА
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МАРЬИНА РОЩА

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Ресторатор Васильчук выступил в поддержку решения Владимира Путина о выдвижении на выборы

Ресторатор Васильчук выступил в поддержку решения Владимира Путина о выдвижении на выборы

Сбор подписей продолжится до конца января С журналистами Агентства городских новостей «Москва» встретился ресторатор Алексей Васильчук и сообщил, что выступил в поддержку решения Владимира Путина о выдвижении на выборы президента в 2024 году.

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