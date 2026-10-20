Погромы в центре Брюсселя – это попытка заграбастать 300 млрд российский активов Перед промежуточными выборами в США наблюдаются два процесса, которые связаны с Украиной и Ираном, но упираются в одну точку.
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