Каннибализма в Европе во время ледникового периода

<p>Один из самых загадочных аспектов жизни людей во время ледникового периода - каннибализм. Исследователи обнаружили следы этой практики среди останков древних охотников-собирателей из культуры Магдалине.
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