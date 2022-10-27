Байден скорчил гримасу, пародируя журналистов в Белом доме

Очередная неловкая ситуация с президентом США произошла на пресс-конференции с израильским коллегой Ицхаком ГерцогомАмериканский лидер передразнил журналистов во время пресс-конференции по итогам встречи с президентом Израиля Ицхаком Герцогом.