Daily Storm

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Байден скорчил гримасу, пародируя журналистов в Белом доме

Байден скорчил гримасу, пародируя журналистов в Белом доме

Очередная неловкая ситуация с президентом США произошла на пресс-конференции с израильским коллегой Ицхаком ГерцогомАмериканский лидер передразнил журналистов во время пресс-конференции по итогам встречи с президентом Израиля Ицхаком Герцогом.

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