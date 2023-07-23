Аргументы недели

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ВСУ обстреляли три района Донецка

Вооруженные силы Украины обстреляли Петровские, Киевский и Петровский районы Донецка снарядами «натовского» калибра размером в 155 миллиметров.

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