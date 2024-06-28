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Байден проиграл за 10 минут. В США могут запустить план Б

Байден проиграл за 10 минут. В США могут запустить план Б

В Атланте завершились первые предвыборные дебаты кандидатов в президенты США Джозефа Байдена и Дональда Трампа.

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