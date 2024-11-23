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Мир в тени «Орешника» – настал ли момент истины?

Мир в тени «Орешника» – настал ли момент истины?

Поражение одного из ключевых предприятий украинского ВПК – завода «Южмаш» новейшим российским гиперзвуковым ракетным комплексом «Орешник» и последовавшее за ним разъяснительное выступление президента России Владимира Путина стали главной новостью не только российских и украинских, но также абсолютного большинства мировых СМИ.

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