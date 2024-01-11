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Иркутск Сегодня

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Экскурсию для школьников провели в Суворовском военном училище в Иркутске

Экскурсию для школьников провели в Суворовском военном училище в Иркутске

Школьники посетили единственное в Сибири Суворовское военное училище, расположенное в Иркутске. Глава региона Игорь Кобзев и первый заместитель начальника училища Олег Астраханцев, провели экскурсию для 20 учеников начальных классов Марковской средней школы.

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