Экскурсию для школьников провели в Суворовском военном училище в Иркутске

Школьники посетили единственное в Сибири Суворовское военное училище, расположенное в Иркутске. Глава региона Игорь Кобзев и первый заместитель начальника училища Олег Астраханцев, провели экскурсию для 20 учеников начальных классов Марковской средней школы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии