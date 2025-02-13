Кассьерра о спаде результативности: «Так бывает: иногда залетает все, а иногда ничего или несколько. Не обращаю внимания на цифры»

— В товарищеских матчах на сборах ты в основном играешь слева в атаке. Можно ли сказать, что твоя позиция теперь поменялась? — По ходу этого сезона и раньше были разные матчи, в которых я где-то смещался на край нападения, где-то играл в центре или занимал позицию «под нападающим».