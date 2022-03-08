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Эксклюзивная видеокарта только для Mac Pro. Представлен профессиональный ускоритель Radeon Pro W6600X

Эксклюзивная видеокарта только для Mac Pro. Представлен профессиональный ускоритель Radeon Pro W6600X

Пока AMD только готовится представить новые игровые видеокарты, она выпускает новый профессиональный адаптер.

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