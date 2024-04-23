Reuters: США слишком поздно одобрили помощь Украине

Агентство Reuters со ссылкой на экспертов сообщило об опоздании Америки с одобрением помощи Украине. В частности, в публикации сказано, что палата представителей Конгресса США опоздала с одобрением законопроекта о выделении помощи Украине.
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