За возможного координатора подрыва «Северных потоков» внесли залог

Бывший сотрудник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР) Роман Червинский, якобы курировавший подрывы на «Северных потоках» освобожден из СИЗО на Украине под залог в 9,1 млн гривен ($220 тыс.
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