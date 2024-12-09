Оппозиционные вооруженные формирования захватили крупные города в Сирии. Ее экс-президент сейчас в России

Масштабные событие произошли в Сирии в последние дни. 27 ноября члены оппозиционных вооруженных формирований начали масштабное наступление на позиции правительственных сил в сирийских провинциях Алеппо и Идлиб.
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