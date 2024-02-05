Ростов, Пермь и Башкирия оказались в топе по ДТП с пассажирами в автобусах

Наибольшее число обращений за компенсациями по страховым выплатам в ДТП с общественным транспортом в 2023 году поступило из Пермского края, Ростовской и Саратовской областей, а также из Республики Башкортостан.
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