Вечерний Новосибирск

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Андрей Травников: Новые площади НГУ решают стратегические задачи всей Новосибирской области

Андрей Травников: Новые площади НГУ решают стратегические задачи всей Новосибирской области

Например, прогресс по Корпусу поточных аудиторий: работы по устройству вертикальных конструкций подземного этажа сделаны на 95 %, по устройству плиты перекрытия подземного этажа и гидроизоляции по поверхности стен под обратную засыпку – на 60 %.

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