📹⚡️Свежие кадры удара малозаметными БПЛА-"камикадзе" "Герань-2" по инфраструктуре одной из нефтебаз ВСУ в Одессе.
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📹⚡️Свежие кадры удара малозаметными БПЛА-"камикадзе" "Герань-2" по инфраструктуре одной из нефтебаз ВСУ в Одессе.