Общественные штабы готовят молодежь к наблюдению за президентскими выборами

АБАКАН, 7 февраля, ФедералПресс. О том, как идет подготовка к президентским выборам, как общественные штабы внедряют видеоформаты и правда ли, что молодежь будет активно участвовать в наблюдении, рассказали в рамках круглого стола «Общество и выборы» в Республике Хакасия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии