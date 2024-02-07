Общественные штабы готовят молодежь к наблюдению за президентскими выборами

АБАКАН, 7 февраля, ФедералПресс. О том, как идет подготовка к президентским выборам, как общественные штабы внедряют видеоформаты и правда ли, что молодежь будет активно участвовать в наблюдении, рассказали в рамках круглого стола «Общество и выборы» в Республике Хакасия.