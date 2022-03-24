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Единственного призера Паралимпийских игр из Казахстана Герлица наградили орденом «Құрмет»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил орденами биатлониста Александра Герлица и двух тренеров за результаты на Паралимпиаде в Пекине.

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