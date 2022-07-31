Военное обозрение

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Как Воротынский и Хворостинин уничтожили крымско-турецкую армию в битве при Молодях

Как Воротынский и Хворостинин уничтожили крымско-турецкую армию в битве при Молодях

Тревога на пограничном карауле (XVI в.). Ориг. рис. А. Сафонова, грав. Шлиппер. Побежал еси, собака, крымской царь, не путём еси, не дорогою, не по знамени, не по черному! Из песни о нашествии на Русь в 1572 году 450 лет назад русские полки под командованием Воротынского в жестоком бояю сокрушили превосходящие силы крымско-турецкой армии … .

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