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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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**Tomb Raider возвращается в неожиданном формате – теперь в виде пинбольного ...

Tomb Raider возвращается в неожиданном формате – теперь в виде пинбольного автомата в Pinball FXВеличественное поместье Крофт готовится к настоящему нашествию… стальных шариков! Разработчики из Zen Studios анонсировали выход двух новых игровых столов по мотивам Tomb Raider для пинбольного симулятора Pinball FX.

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