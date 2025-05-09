Tomb Raider возвращается в неожиданном формате – теперь в виде пинбольного автомата в Pinball FXВеличественное поместье Крофт готовится к настоящему нашествию… стальных шариков! Разработчики из Zen Studios анонсировали выход двух новых игровых столов по мотивам Tomb Raider для пинбольного симулятора Pinball FX.