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FiNE NEWS

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Путин разъяснил Трампу ситуацию со слухами о нападении на Европу

Президент России Владимир Путин 8 сентября 2026 года в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом заявил, что у России нет планов нападать на Европу.

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