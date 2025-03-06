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Американские самолеты впервые на учениях сбросили бомбы в Финляндии

Американские самолеты впервые на учениях сбросили бомбы в Финляндии

Сброс бомб в ходе учений осуществили два американских бомбардировщика B-52 Stratofortress 6 марта на полигоне Роваярви в Лапландии, сообщает пресс-служба ВОоруженных сил Финляндии 6 марта на официальном инетрнет-портале.

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