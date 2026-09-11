Стали известны детали жестокого ограбления Доннаруммы и его беременной девушки

Судебный процесс по громкому делу о вооруженном нападении на вратаря Джанлуиджи Доннарумму и его спутницу Алессию Элефанте, совершенном в Париже в 2023 году, стартовал во Франции.
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