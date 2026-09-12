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Эксперт Батанова: услуги репетиторов выросли до 2500 тысяч рублей

Эксперт Батанова: услуги репетиторов выросли до 2500 тысяч рублей

В России в 2026 году заметно выросла стоимость занятий с репетиторами. В среднем час работы педагога обходится в 1000–1500 рублей, а подготовка к ЕГЭ у опытных специалистов может стоить до 2500.

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