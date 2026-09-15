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'Slow Horses': Gary Oldman series renewed for Season 8

"Slow Horses," the popular spy comedy-drama series starring Gary Oldman, was renewed for Season 8 at Apple TV ahead of its Season 6 premiere.

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