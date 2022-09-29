Вопрос «Труда»: Одиночество нам не грозит?

После саммита ШОС в Самарканде и непризнании международным сообществом итогов референдумов в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях в ряде СМИ заговорили о том, что Россию задвигают на второй план — в том числе и восточные партнеры.