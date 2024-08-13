Потрясающие луковые кольца на закуску: показываем как сделать нежнейший хрустящий кляр

Луковые кольца в кляре — это настоящая находка для любителей вкусных закусок! Эта аппетитная и хрустящая закуска, приготовленная на сковороде всего за десять минут, может легко покорить сердца всех членов семьи.
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