Цивилизация и современный ритм жизни оставили нам не так уж много времени для общения с природой. И многие из нас зачастую не знают своих соседей по планете.
Яркие птицы Крыма
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВераВерная
Птички, хоть и невелички, но очень красивые! А щёгол так вообще - такой нарядный)))Спасибо за фото и рассказ.
Ответить
21 час.
Светлана Митленко
Пожалуйста. Щегол - модник. А вообще ты права. Они все красивые!
Ответить
21 час.
Nana Абраменко
Красиво! Я в детстве думала что удод - это жар - птица🦜
Ответить
7 час.
Свежие комментарии