Жизнь - театр

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Яркие птицы Крыма

Яркие птицы Крыма

Цивилизация и современный ритм жизни оставили нам не так уж много времени для общения с природой. И многие из нас зачастую не знают своих соседей по планете.

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Комментарии
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ВераВерная
Птички, хоть и невелички, но очень красивые! А щёгол так вообще - такой нарядный)))Спасибо за фото и рассказ.
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21 час.
Светлана Митленко
Пожалуйста. Щегол - модник. А вообще ты права. Они все красивые!
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21 час.
Nana Абраменко
Красиво! Я в детстве думала что удод - это  жар - птица🦜
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7 час.

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