РЕЦЕПТ ДНЯ: Рыба, жареная с баклажанами

Рыба, жареная с баклажанами - это рецепт сегодняшнего дня. Вкусно и полезно! Приготовление: Филе нарезать на порционные куски, посолить, посыпать перцем, запанировать в кукурузной муке и обжарить с двух сторон до образования румяной корочки.