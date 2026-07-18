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Царьград

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В ООН похвалили Россию за борьбу с терроризмом

В ООН похвалили Россию за борьбу с терроризмом

И.о. замгенсека ООН похвалил Россию за постоянное сотрудничество в борьбе с терроризмом.Исполняющий обязанности заместителя генерального секретаря ООН по вопросам борьбы с терроризмом Александр Зуев в интервью ТАСС высоко оценил сотрудничество России с Контртеррористическим управлением всемирной организации.

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