В ООН похвалили Россию за борьбу с терроризмом

И.о. замгенсека ООН похвалил Россию за постоянное сотрудничество в борьбе с терроризмом.Исполняющий обязанности заместителя генерального секретаря ООН по вопросам борьбы с терроризмом Александр Зуев в интервью ТАСС высоко оценил сотрудничество России с Контртеррористическим управлением всемирной организации.